Come sta Dybala: arrivano aggiornamenti dopo Roma - Bologna

Sospiro di sollievo per i tifosi della Roma. Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, usciti nel corso del secondo tempo di Roma - Bologna, stanno bene. L'argentino ha chiesto il cambio per i crampi ed è anche comprensibile, visto che non giocava così tanto da tre mesi. Tra l'altro era previsto che non giocasse 90', ma ha stretto i denti fino a che ha potuto per aiutare la squadra.