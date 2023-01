Dybala a San Siro: la rivincita Mondiale

ROMA - Dove eravamo rimasti? Dopo il rigore dell’infortunio, il rigore della finale di Doha, il rigore decisivo procurato contro il Bologna, Paulo Dybala torna a San Siro che già lo ha visto felice il primo ottobre . Con una volee di sinistro avvio? il ribaltone contro l’Inter, mostrando la maschera ai tifosi che potevano essere suoi, nella serata più bella del campionato della Roma. Stavolta proverà a tenere aperta la corsa alla Champions in uno scontro diretto che può rappresentare la svolta della stagione. Non è cominciato bene il 2023, risultato a parte, ma la presenza di Dybala sostiene le ambizioni di José Mourinho, squalificato proprio come nell’ultima visita a Milano: con l’amuleto Foti, il vice allenatore, la Roma ha vinto quattro partite su quattro.

ALLEGRIA

Tralasciando la cabala, che conta il giusto, è Dybala la Grande Speranza. Non perché è un campione del mondo ma perché è il campione della Roma. Senza il suo «Paolino», capocannoniere e ispiratore della squadra, Mourinho ha perso tre partite su sette, conquistando appena 8 punti. E contro il Torino, appena prima della sosta, ha rimediato alla sconfitta quasi solo grazie al suo ingresso, negli ultimi 21 minuti. Con lui tra i titolari invece la Roma ha incassato 22 punti in 9 partite, alla media di 2,44 punti. Moltiplicati per le 16 giornate già giocate, farebbero 39 punti. Quindi appena due in meno del Napoli capolista. Non servivano i numeri per comprendere la differenza di Dybala, ma quando Mourinho lo descrive come «la luce» forse non cerca alibi per un gioco ancora insoddisfacente e per la distanza dalla zona Champions. Si rende conto di una realtà, della quale sono stati finora protagonisti negativi tanti altri giocatori che - inconsciamente o meno - si sono sentiti deresponsabilizzati dalla nuova stella del gruppo e hanno reso al di sotto delle loro possibilità.

GESTIONE

La luce a San Siro, dunque. Nonostante le condizioni atletiche imperfette, che ne stanno consigliando anche in allenamento una gestione prudente. Nonostante i crampi che lo hanno obbligato a chiedere il cambio contro il Bologna, già ritardato rispetto al programma prestabilito: Dybala, che aveva lavorato poco a causa delle vacanze post mondiali comunque decurtate con un ammirevole buon senso, avrebbe dovuto giocare un’ora, invece è uscito al minuto 71 lasciando spazio a Edoardo Bove. Ma domani sera giocherà dall’inizio, per poi magari essere sostituito nel secondo tempo.

PRECEDENTI

Il Milan gli porta tradizionalmente bene: gli ha segnato 7 gol, aggiungendo al pallottoliere offensivo 5 assist. Però fuori casa, quindi al Meazza, non lo colpisce da una vita. Addirittura dal 2 novembre del 2014, a 21 anni, quando giocava nel Palermo. Con la Juventus non ci è mai riuscito. Una motivazione in più per farlo con la Roma. In questo campionato Dybala è stato battuto solo a Udine, in una serata di blackout generalizzato che risale al 4 settembre, e punta a prolungare l’imbattibilità.

IL RITROVO

In campo ritroverà due avversari della finale di Qatar 2022, allo stadio Lusail: Giroud e Theo Hernandez. Theo in particolare gli capiterà spesso a tiro, sulla fascia destra della Roma. Il suo obiettivo è beffare ancora i francesi. Ma non per l’Argentina, che ha già gioito abbastanza. Stavolta Dybala giocherà per Mourinho, per le migliaia di tifosi che lo seguiranno a San Siro, per rialzare la testa nella volata alla Champions. La Roma ha restituito allegria a Paulo, Paulo ora freme per ricambiare.