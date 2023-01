Roma-Genoa, il club celebra Dybala campione del mondo

Una festa per Paulo Dybala. Una celebrazione sobria, ma sentita. La Roma, prima della partita con il Genoa di Coppa Italia di domani, farà una piccola cerimonia all'Olimpico per festeggiare l'attaccante e la sua vittoria al Mondiale. D'altronde avere in rosa, dopo Bruno Conti, Candela, Totti e De Rossi, tanto per citarne alcuni, un campione del Mondo non è cosa da tutti i giorni.