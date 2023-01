Dybala, stasera la festa Mundial

Tutti in piedi per il campione del mondo. La Roma ha preparato una bella festa per Paulo Dybala, che sarà festeggiato stasera dall’Olimpico per il titolo vinto in Qatar con la nazionale argentina. Prima della partita contro il Genoa, che apre la stagione di Coppa Italia, Dybala sarà il protagonista di una breve cerimonia organizzata in suo onore, che prevede un video celebrativo e la consegna di una targa. La società ha preferito non esaltarne l’impresa al riavvio del campionato, quando lo stato d’animo della squadra non era ottimale e Mourinho era squalificato, ma adesso ha ritenuto che fosse il momento buono per rendere omaggio al giocatore più desiderato dell’estate.

Legame Lo stesso Dybala, d’altra parte, aveva riconosciuto i meriti della Roma nella sua rincorsa verso la gloria di Doha. «Questa vittoria è anche merito vostro» aveva detto all’indomani della fi nale, festeggiando a Buenos Aires con i colori giallorossi addosso. Ricordava, Paolino, la disponibilità che gli era stata dimostrata nel periodo dell’infortunio, quando ha avuto tutto il tempo per recuperare bene senza che nessuno lo forzasse ad anticipare il rientro. Per sdebitarsi nei giorni scorsi, dopo aver posato nello spogliatoio con i compagni a lui più vicini, Dybala ha donato la medaglia d’oro all’archivio storico del club: un gesto molto gradito dai Friedkin e dai dirigenti.

La lista Dybala è il sedicesimo giocatore della storia a vincere un Mondiale da romanista. Prima di lui avevano raggiunto l’obiettivo 10 italiani (con il portiere Guido Masetti primatista, in quanto campione in due tornei consecutivi tra il 1934 e il 1938) e 5 stranieri (i tedeschi Berthold e Völler, i brasiliani Aldair e Cafu e il francese Candela). La Roma, tra l’altro, vanta un record assoluto: ha portato alla coppa almeno un delegato in nove edizioni del Mondiale.

STAR. Dybala, che per Mourinho rappresenta «la luce» del gioco, si è calato con grande spirito di servizio nella sua nuova realtà. Garantendo in effetti un plusvalore di punti molto riconoscibile: in tutto il campionato con lui in campo la Roma ha perso solo a Udine. E viaggia a una media inferiore al solo Napoli capolista. Anche a San Siro, dove non ha brillato, Dybala ha lasciato comunque il segno conquistando con astuzia la punizione da cui è nato il 2-2 di Abraham.