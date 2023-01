Dybala: "L'amore dei romanisti vale tanto. Wijnaldum? Ci aiuterà"

Hai regalato alla Roma e ai tifosi un gol meraviglioso. “L’amore della gente però è arrivato prima che diventassi campione del mondo e questo vale tantissimo, l’affetto della gente. Oggi mi hanno dato un riconoscimento bellissimo che rimarrà indimenticabile per me, perché anche grazie al mister, ai compagni, alla gente, sono arrivato al Mondiale e oggi per fortuna il cerchio si è chiuso in maniera molto bella”.

La Roma ha avuto bisogno di te: c’è da migliorare o è una tappa necessaria? “C’è da migliorare, tutti dobbiamo e io per primo. Oggi era importante vincere, in ogni modo, la Coppa Italia è un obiettivo per noi, sappiamo che la possiamo vincere ma ci dobbiamo credere perché abbiamo la squadra per farlo. Ora tornerà anche Wijnaldum che ha esperienza e potrà aiutarci. Sarà un acquisto molto importante per noi”.