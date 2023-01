Roma, Dybala ha davanti solo Messi in una statistica che fa sognare i tifosi

Pazzi di Dybala. È ancora la Joya a firmare il successo della Roma, questa volta addirittura con una doppietta. Finalmente una bella prestazione della squadra di Mourinho, che con la vittoria sulla Fiorentina resta al quinto posto in compagnia di Lazio e Atalanta, ma Inter - e adesso anche la Juventus - sono a sole tre lunghezze di distanza. E chissà se il club bianconero, alla prese con mille problemi, non si mangi le mani per aver lasciato andare via a parametro zero un talento come Dybala, che in campo fa sempre la differenza ed è arrivato a quota dieci gol con la maglia della Roma, con la seconda doppietta dopo quella contro il Monza. Solo Messi ha segnato più reti del suo connazionale da fuori area. La Fiorentina ha pagato pesantemente l’espulsione di Dodo e la fragilità dell’attacco, nel quale si è avvertita l’assenza di Cabral. La più convincente prestazione degli ultimi mesi della Roma è arrivata anche grazie a una difesa che ha concesso pochissimo.