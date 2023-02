Dybala, matrimonio segreto con Oriana? La suocera si fa scappare un indizio

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati in gran segreto? Il gossip gira da giorni e mentre i diretti interessati hanno preferito non replicare ci ha pensato Catherine Fulop, la madre di Oriana e soubrette molto nota in Argentina, a chiarire tutto. Tutto è iniziato proprio con un'intervista della suocera di Dybala, che ha definito il calciatore "il marito di Oriana". Un'affermazione che ha subito lasciato pensare ad un matrimonio segreto tra lo sportivo e la cantante ma la verità è un'altra...