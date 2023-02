Roma, ansia per Dybala: la coscia fa male. Ecco la situazione

È stata davvero una serata storta. Oltre a digerire un risultato negativo, che complica le ipotesi di qualificazione, la Roma vive ore di preoccupazione per Paulo Dybala, che ha chiesto il cambio durante l’intervallo per un «sovraccarico» alla coscia sinistra. Non è chiara la gravita dell’infortunio, che sarà valutata stamattina a Trigoria. Ma quando Dybala si ferma, sa che il corpo gli ha chiesto un break. Era già successo in questa stagione nel riscaldamento di Roma-Atalanta e poi, nel momento più grave, dopo il rigore di Roma-Lecce che gli costò una lunga pausa tra fisioterapia e massaggi.