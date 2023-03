Dybala fuoriclasse sui social: così festeggia i 55 milioni di followers

ROMA - Campione in campo e anche sui social , dove sfodera numeri da fuoriclasse come fa con la maglia della Roma partita dopo partita. E Paulo Dybala mostra con orgoglio propsio sui social lo splendido gol segnato all'Olimpico nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo , con il reel pubblicato in una storia Instagram per celebrare un traguardo speciale.

La dedica ai fan

Una prodezza che non è bastata ai giallorossi per evitare il ko, ma l'argentino campione del mondo guarda avanti e celebrando i 55 milioni di followers raggiunti coglie anche l'occasione per spronare tutto l'ambiente, invitando i tifosi romanisti a non abbattersi: "Mai arrendersi! Grazie a tutti per il sostegno" le parole della 'Joya'.