Dybala che bufera: fa causa alla Juve, i tifosi lo attaccano e i romanisti lo difendono FOTO

ROMA - Un divorzio amaro, una separazione inaspettata. Paulo Dybala ha trovato a Roma una nuova dimensione, ma allo stesso tempo non dimentica il recente passato fatto di promesse non mantenute, di stipendi non pagati, di un tradimento illegittimo che lo ha portato a lasciare la Juventus. L’avvocato Luca Ferrari, legale del campione del mondo, negli ultimi giorni, oltre a presentare l’istanza di pagamento per gli stipendi posticipati dal club juventino - tre milioni di euro - ha chiesto anche una somma ingente per il mancato rinnovo.