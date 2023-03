Dybala, romanista honoris causa

ROMA - Il divorzio, ormai metabolizzato, tra la Juventus e Paulo Dybala potrebbe avere una coda in tribunale. Dall’audizione in Procura dell’avvocato dell’argentino, Luca Ferrari, nell’ambito dell’inchiesta Prisma, emerge infatti che la Joya potrebbe ricorrere alle vie legali. Ai pm Ferrari avrebbe indicato la strategia: se entro aprile la Juventus non pagherà gli stipendi arretrati la causa sarà un’ipotesi concreta. Deve avere circa 3,8 milioni, da versare entro il prossimo mese. Soldi che spettano di diritto a Dybala. In ballo però non ci sono soltanto gli arretrati relativi alla seconda manovra stipendi. L’avvocato dell’attaccante della Roma infatti avrebbe deciso di appellarsi al mancato rinnovo di contratto che pareva ormai una formalità ma che dopo il dietrofront della società ha fatto perdere a Paulo la bellezza di 50 milioni di euro. La sensazione è che, se non venissero rispettati gli impegni, il gruppo che assiste il fantasista potrebbe effettivamente forzare la mano per approdare, che so, a una transazione. Nel corso dell’audizione l’avvocato Ferrari parla di colloqui con la Juventus avvenuti lo scorso anno: secondo l’entourage del giocatore la negoziazione era sostanzialmente conclusa, mancava solo la firma e doveva essere una formalità. Il ritardo sarebbe stato determinato dall’assenza della domiciliazione di Antun. Un ritardo fatale, poiché a gennaio la Juve ha cambiato strategia mercantile e ha deciso di privarsi di Dybala. Paulo non vuole arrivare allo scontro totale con il club. Le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. Dybala era stato ascoltato il 28 febbraio dai pm Gianoglio e Bendoni.