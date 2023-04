Roma, senti la fidanzata di Dybala: "E' felicissimo. E sul matrimonio dico che..."

ROMA - "Paulo è felicissimo. Ha festeggiato e adesso è davvero in ottima forma, si sta godendo ogni momento di quello storico successo". Così Oriana Sabatini , fidanzata di Paulo Dybala , racconta la serenità della ' Joya ', felice per il mondiale vinto con l' Argentina ma al settimo cielo anche per il terzo posto della 'sua' Roma che varrebbe, a oggi, il ritorno dei giallorossi in Champions League .

Sabatini: "Paulo, ho un messaggio per te..."

Intervista da 'El nueve argentino', la compagna di Dybala racconta i tanti impegni della coppia in giro per il mondo ma sottolinea il profondo legame che li unisce: "Ho rinunciato probabilmente un po’ alla mia carriera, ma l’ho fatto con tutto l’amore del mondo. Non mi dà fastidio e lo rifarei mille volte", ammette la ventiseienne che aggiunge: "No, non ho ancora l’anello di fidanzamento, ma lo aspetto". E poi la 'frecciata' amorosa e romantica al suo Paulo: "Oggi sono vestita di bianco, è un messaggio che mando a Paulo ma gli ho già detto che voglio che mi sposi".