Roma, come sta Dybala: infortunio, esami diagnosi e tempi di recupero

Paulo Dybala ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra, nello specifico all'adduttore. Questa, per ora, l'unica certezza sull'argentino. La Roma scoprirà nel dettaglio le sue condizioni dopo gli esami di domani, che Dybala sosterrà una volta tornato in Italia con i compagni. La Roma, infatti, dormirà a Rotterdam.

Dybala, quando può tornare

Sicuramente Paulo non ci sarà domenica contro l'Udinese e giovedì contro il Feyenoord, per il resto tutto è un rebus. La Roma teme che lo stop sia lungo ma, al tempo stesso, spera che Dybala, che conosce benissimo il proprio corpo, si sia fermato in tempo e che non ci sia una lesione profonda.