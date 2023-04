Gli occhi di Paulo e i guai irrisolti

La maledizione dei numeri uno. Nella sconfitta rimediabile tra sei giorni all’Olimpico, ieri alla Roma sono venuti meno i suoi giocatori più importanti. Mourinho può imprecare, non solo per i due legni colpiti (sale a 26 il bottino stagionale giallorosso, un record europeo che che sa tanto di sfiga), ma per aver perso nel corso della partita i suoi uomini più importanti. Il primo è stato Dybala, che ha chiesto il cambio prima della mezz’ora. Una fitta all’adduttore, le mani sul volto in panchina. Immagini che non lasciano presagire nulla di buono. Alla fine del primo tempo la Roma ha avuto la più grande occasione per pareggiare, ma Pellegrini, ancora nel vortice di una stagione no, ha angolato troppo il pallone e ha colpito il palo. Il capitano ha risentito il contraccolpo psicologico e Mourinho ha preferito lasciarlo negli spogliatoi nell’intervallo. Nelle ultime partite era stata fondamentale la spinta di Spinazzola, ma ieri l’azzurro non è mai riuscito a spingere e a saltare l’uomo, non ha dato il suo solito contributo. Jos é aveva puntato su Abraham, ricordando come aveva messo in difficoltà la difesa olandese nella dolce notte di Tirana. Ma l’inglese è stato anche ieri impalpabile, fragile fisicamente (ancora la brutta copia del centravanti ammirato la scorsa stagione), fino a quando è stato sostituito da Belotti per un infortunio alla spalla.