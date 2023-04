Roma, ottimismo per Dybala: sorrisi con la famiglia di Gimenez VIDEO

Selfie, sorrisi e lacrime. Stavolta non per l’ottima prestazione di Gimenez ma per aver incontrato Paulo Dybala. La famiglia del promettente attaccante argentino del Feyenoord dopo la partira contro la Roma ha potuto incontrare la Joya. Un’emozione indescrivibile per la famiglia argentina e per lo stesso calciatore: selfie, sorrisi, autografi sulla maglia giallorossa e tanti abbracci all’attaccante per la vittoria del Mondiale e per la sua carriera. Paulo disponibilissimo, nonostante l’infortunio all’adduttore e la delusione per la sconfitta non si è sottratto alle richieste dei tifosi. Per loro Feyenoord-Roma è finita al 90’, poi la gioia per aver incontrato l’avversario di Gimanez.