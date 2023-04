Dybala show nello spogliatoio: l'esilarante frase sull'espulsione di Foti 

Dopo aver conquistato il traguardo della semifinale di Europa League, grazie al successo contro il Feyenoord per 4-1, in casa Roma è scoppiata la festa. La partita, caratterizzata da alti e bassi nell'umore giallorosso, ha visto la compagine di Mourinho conquistare la qualificazione al turno successivo nei supplementari, grazie alle reti decisive di El Shaarawy e Pellegrini. Il gol che ha riacceso le speranze romaniste, prolungando ulteriormente la gara oltre i 90 minuti, è stato quello di Dybala che, nello spogliatoio, ha dato il via a una vera e propria festa.