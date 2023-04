Roma, incredibile Dybala: il gol al Feyenoord è un 'déjà vu'

ROMA - "L'ha fatto di nuovo". In tanti lo avranno pensato quando hanno visto il gol con cui Dybala ha beffato all'89' il Feyenoord poi eliminato nei supplementari dalla Roma di José Mourinho , che ha staccato così il pass per le semifinali di Europa League.

'Déjà vu' all'Olimpico

Una rete da favola quella dell'argentino, che dopo un senzasionale controllo ha calciato in scivolata spedendo la palla all'incrocio più lontano. Quasi un 'déjà vu' all'Olimpico, dove l'argentino segnò un gol quasi identico il 3 marzo del 2018 con la maglia della Juve (dopo un tunnel a Luiz Felipe e resistendo alla pressione di Parolo), nel finale del match vinto dai bianconeri contro la Lazio. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi giallorossi, che esaltano il loro idolo sui social. Un colpo d'autore che per Dybala è normalità...