Dybala, la nuova maglia della Roma è pronta: i tifosi sognano

Una notte da sogno, una partita al cardiopalma, un Olimpico ai piedi di Paulo Dybala. La Joya ha dato tutto: qualità, determinazione, sacrificio e tanto cuore. Quello che adesso appartiene anche ai tifosi romanisti che 269 giorni dopo la sua firma in giallorosso lo vedono sempre più leader e punto di riferimento insieme a Pellegrini di una Roma completamente legata al suo popolo. E se ieri i romani hanno celebrato i 2776 anni della Città Eterna, i romanisti lo hanno fatto giocando con il 21, il numero di maglia di Dybala e, naturalmente, quello del natale della città. Un binomio perfetto per i tifosi, soprattutto dopo le parole a fine partita della Joya, emozionata per il sostegno: «Il percorso da Trigoria allo stadio è stato incredibile. Ho avuto paura per come i tifosi vivono il calcio. L’Olimpico pieno ti aiuta nei momenti difficili. Sono un giocatore in più».

Feeling

Parole d’amore per una città che lo ha accolto come come un principe, benedetto anche dal re che giovedì lo ha ammirato all’Olimpico e che a luglio si era esposto in prima persona per vederlo vestire la maglia giallorossa, anche dando il suo consenso ad affidargli la 10: «Mi farebbe piacere andare a cena con Totti e parlarci. Ho grande rispetto per lui». Anche per quel rispetto ha deciso di tenere la sua ventuno, quella celebrata dai romanisti e che è la prima maglia venduta negli store del club. «Paulo è felice e ha un grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma», ha detto il suo agente Jorge Antun a Sportitalia. E i tifosi sperano di aver dato il giusto contribuito per convincerlo a restare anche la prossima stagione e a indossare la maglia firmata da Adidas, lo stesso sponsor proprio della Joya.

La maglia

La nuova divisa ha i colori tradizionali del club, mentre sulla maglia ritornerà il celebre “Lupetto” di Gratton, che sostituirà lo stemma classico. Sia i bordi delle maniche che il colletto avranno strisce gialle, stesso colore utilizzato per il logo Adidas e per lo stemma. Sul retro, sotto il colletto della maglia, ci sarà invece l’attuale logo della Roma. La maglia bianca sarà invece di color avorio, mentre la terza (sempre con il lupetto) sarà nera con rifiniture in rosso. Nella foto pubblicata è presente proprio il numero 21: non un’indicazione sul futuro di Dybala, ma sicuramente la speranza anche dell’Adidas di vederla indossare dall’argentino per incrementare la vendita delle tre divise. E ieri Tiago Pinto fuori da Trigoria ha risposto ai tifosi: «Dybala resta - le parole del gm raccolte da Romanews -. Dove volete che vada?».

Il recupero

Testa prima al finale di stagione, tutto da scrivere tra campionato ed Europa League. L’attaccante giovedì ha stretto i denti, la sua prestazione è stata superba tra qualità e un gol votato dalla Uefa come il migliore dei quarti di finale. Ieri ha trascorso diverse ore a Trigoria tra fisioterapia e osteotapia: difficilmente Paulo giocherà titolare contro l’Atalanta, avrà bisogno di riposo per poi essere al meglio contro il Milan. In questo finale di stagione dovrà gestirsi per evitare infortuni seri e dare il meglio una volta chiamato in causa dal primo minuto o a gara in corso. Esattamente come nella serata magica contro il Feyenoord.