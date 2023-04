ROMA - La certezza si avrà solo domani con ulteriori esami, ma intanto i primi accertamenti hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma: non sembra esserci nulla di rotto nella preziosissima caviglia sinistra di Paulo Dybala. Domani farà ulteriori controlli sempre al piede e al flessore, ma intanto oggi la risonanza ha mostrato che non c’è nulla di rotto. C’è dolore, quelli sì, ma la caviglia non è gonfia e il grande spavento è passato.