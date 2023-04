Le condizioni di Dybala: il piano per tornare al top

ROMA - Quello che già era emerso dai primi controlli di martedì è stato confermato dalla risonanza di ieri pomeriggio: Paulo Dybala sta bene . Non ci sono lesioni né fratture, la caviglia sinistra è integra , non si è gonfiata, anche se è ancora un po’ dolorante. Paulo fa almeno quattro ore di terapia al giorno, tra divano di casa, come ha mostrato anche in un paio di foto su Instagram, e lettino di Trigoria, con l’obiettivo di essere almeno tra i convocati contro il Milan . Ce la farà? Il fatto che si giochi sabato alle 18 non aiuta, ma l’argentino ce la metterà tutta.

Anche dal punto di vista muscolare tutto procede, ma l ’affaticamento all’adduttore è in un punto delicato e quindi, per evitare conseguenze più serie, la Roma ha cercato di gestirlo un po’. Dybala, in ogni caso, sta bene, è un giocatore sano e un professionista serissimo, per questo tutti a Trigoria hanno tirato un sospiro di sollievo. L’intervento di Palomino è stato brutto e duro, tanto che qualche compagno di Paulo glielo ha fatto notare anche al fischio finale con toni non proprio gentili. Ennesimo segnale di quanto la Roma sia un gruppo compatto . Le conseguenze, però, non sono state così serie e questo conta, in fondo.

Cena e selfie

Un altro indizio delle buone condizioni del numero 21 giallorosso lo ha fornito Instagram: tanti tifosi, martedì sera, lo hanno incontrato in un ristorante non distante da casa, a Casal Palocco, con specialità di carne, dove era andato a festeggiare il compleanno di un amico argentino. Disponibile come sempre, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e posato per decine di foto: se fosse stato davvero preoccupato di avere un piede rotto, in sintesi, di sicuro non avrebbe avuto il solito sorriso. Sorriso che poi ha confermato sui social, visto che su Instagram ha scritto: «I controlli sono stati positivi, lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile». Tanti i commenti di amici e compagni, anche argentini, tra cui spiccano quello di Gini Wijnaldum, un altro che sta lavorando per tornare il prima possibile in campo e quello di un tifoso che fa il pieno di like quando scrive: «Ora posso tornare a respirare». Tornerà a farlo anche Mourinho, non appena Dybala metterà di nuovo piede in campo.

Il piano

Visto che manca poco più di un mese al termine della stagione nessuno vuole rischiare: né Dybala, per quanto si sia sempre messo a disposizione anche quando non era al meglio, né la Roma. Il piano è quello di valutare giorno per giorno senza forzare: ha poco senso farlo giocare, ad esempio, contro il Milan se poi si rischia di perderlo per un periodo più lungo che vorrebbe dire stagione finita. Di sicuro, se starà bene, invece, Dybala scenderà in campo, perché esiste una Roma con lui e una Roma senza di lui. Lo sa Mourinho, lo sanno i giocatori, lo sanno i tifosi.