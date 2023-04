Dybala e il fallo di Palomino: cosa hanno fatto i compagni per difenderlo

L'intervento di Palomino ai danni di Dybala , nei minuti finali di Atalanta-Roma , ha fatto arrabbiare Josè Mourinho, preoccupare i tifosi e i compagni di squadra, che temevano per le condizioni dall'argentino. Ma se dal punto di vista medico sono arrivate notizie confortanti ( escluse fratture e lesioni) , il fallaccio subito dal campione del mondo ha regalato ulteriori conferme sulla compattezza e l'unione del gruppo giallorosso.

I tempi di recupero

Molti, tra i compagni di squadra di Dybala, hanno circondato Palomino (anche dopo il fischio finale), facendogli notare, con toni non proprio amichevoli, la gravità del suo intervento. Fortunatamente le conseguenze del fallo non sono risultate serie. Dybala si sta sottoponendo alle terapie, nella speranza di recuperare in vista della sfida di sabato prossimo contro il Milan.