Dybala carica la Roma sui social: il messaggio che esalta i tifosi

ROMA - Seduto, testa alta e sguardo fisso all'obiettivo: Paulo Dybala sa dove deve portare la Roma . Nel suo ultimo post social, pubblicato su Instagram, la Joya giallorossa ha suonato la carica a squadra e ambiente, in attesa di tornare in campo dopo l'infortunio alla caviglia. Nel mirino c'è il Monza nel turno infrasettimanale, intanto però l'argentino - che non si è allenato in gruppo oggi (lunedì) - ha lanciato un messaggio da leader .

La carica

"Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma", questo il pensiero di Dybala che accompagna una foto in cui si mostra determinato e concentrato. Ovviamente il post ha scatenato reazioni e commenti dei tifosi, che non vedono l'ora di riapprezzare le giocate di Paulo in campo.