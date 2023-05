Roma, Dybala ci prova: ecco gli ultimi aggiornamenti

ROMA - Passi avanti per Paulo Dybala , ma non così importanti da poterlo considerare per una maglia da titolare. Di certo dopo l’allenamento di ieri la Roma ha la certezza di poter convocare l’attaccante argentino per la finale a Budapest, mettendo nel mirino il secondo tempo della sfida contro il Siviglia . Un po’ come aveva fatto nel quarto di ritorno contro il Feyenoord, quando entrò in campo nella ripresa e segnò il gol a pochi minuti dalla fine della gara che permise alla squadra di Mou di andare ai supplementar i e poi vincere la partita.

Dybala, gli aggiornamenti dopo l'allenamento

La speranza del tecnico è che la Joya possa essere allo stesso modo decisiva anche nella finale di Europa League, sfruttando al massimo i minuti a disposizione per aiutare i compagni ad alzare il trofeo. Ieri sicuramente il clima al Fulvio Bernardini era molto positivo, sia per il gruppo sia per Dybala che ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, forzando un po’ i carichi di lavoro ma senza gli esercizi che potevano comportare degli scontri di gioco. Massima attenzione alla caviglia sinistra di Paulo, colpita duramente oltre un mese fa da Palomino durante la sfida contro l’Atalanta. Allenamento e terapie, sicuramente una giornata migliore rispetto alle ultime trascorse quasi esclusivamente sul lettino della sala di fisioterapia di Trigoria.

Dybala vuole sfatare il tabù

Dybala quindi ci sarà mercoledì: domani partirà con la squadra per Budapest e sarà a disposizione ma dalla panchina. Oggi Mourinho proverà la formazione titolare nell’ultimo vero allenamento prima della partenza per la capitale ungherese: dovrà studiare l’undici anti Siviglia e avere più giocatori possibili in buona condizione. Paulo per questo motivo non forzerà a due giorni dalla finale ma lavorerà senza giocare la partitella per evitare il riacutizzarsi del dolore. Dopo la lesione dello scorso ottobre che aveva messo a rischio la sua partecipazione al Mondiale, adesso Dybala si trova nella stessa situazione, con una corsa contro il tempo per non poter perdere l’occasione di vincere il suo primo trofeo internazionale con un club. Nella sua carriera Paulo ha vinto tanto: una Coppa del mondo con l’Argentina, cinque scudetti, tre volte la Supercoppa italiana e quattro volte la Coppa Italia. Con la Juve non è riucito a vincere una coppa europea, l’ultima affermazione per consacrarsi ulteriormente come stella del calcio. Per questo vuole a tutti i costi esserci ed essere decisivo contro il Siviglia.