Dybala, vacanze a New York con Oriana: il volo in elicottero è da brividi

NEW YORK (Stati Uniti) - Continua la vacanza di Dybala negli Stati Uniti. L'attaccante della Roma, che sembra entrato nel mirino dei club sauditi, ha fatto tappa a New York dopo aver visitato nei giorni scorsi Miami. Insieme a lui c'è la compagna Oriana Sabatini che ha pubblicato delle storie dove la coppia si gode un giro in elicottero sui grattacieli della metropoli americana. Letteralmente da brividi.