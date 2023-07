Dybala come un "povero gabbiano": lo sfottò di Matic è esilarante

ROMA - Non si ferma la saga social tra Paulo Dybala e Nemanja Matic , che continuano a stuzzicarsi tra scherzi e siparietti sui social. I due giallorossi, grandi amici fuori dal campo, sono concentrati per l'inizio della preparazione con la Roma , ma hanno trovato il tempo per dare vita ad una "saga" sui social con i loro scherzi, condivisi anche dall' account ufficiale del club giallorosso.

Matic sfottè Dybala sui social: cosa è successo

Stavolta è partito tutto dal centrocampista serbo, che ha postato una foto fuori dagli allenamenti. Matic si sta infatti godendo un po' di riposo per le strade della Capitale ed ha deciso di postare una foto particolare. Nello scatto si vede un gabbiano con scritto il nome di Dybala e il suo numero di maglia, 21. "Just chilling with my friend", ovvero "Mi sto riposando con il mio amico". L'ennesimo sfottò sui social al quale il campione argentino potrebbe rispondere.