Dybala e Oriana che forza a basket: i tiri a canestro sono incredibili

Momenti di relax da parte di Dybala che approfitta della sosta delle nazionali per riprendersi dai problemi fisici che l'hanno colpito nelle scorse settimane, causando la mancata convocazione da parte dell'Argentina.

Dybala e i tiri a canestro di Oriana

L'attaccante della Roma si sta godendo la compagnia della famiglia, desideroso di mettersi quanto prima a disposizione di Mourinho. Dybala ha immortalato i momenti di relax, mostrando la fidanzata Oriana mentre è intenta a fare dei tiri a canestro. Non sono mancati i sorrisi da parte dell'argentino che vuole tornare in forma per aiutare la Roma a risalire la classifica.