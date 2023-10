Niente Milano per Dybala. La Joya non seguirà la Roma, in partenza nel pomeriggio e attesa domani a San Siro dall'Inter, ma resterà nella Capitale. Ieri l'argentino aveva fatto il provino con la palla e aveva dato la sua disponibilità a partire ma d'accordo con Mourinho si è deciso di farlo restare a Roma, così da continuare gli allenamenti anche per i prossimi due giorni. L'obiettivo è quello di averlo per Lecce, Praga e per il derby.