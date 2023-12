Dybala e Oriana in crisi prima del matrimonio? Gossip dall'Argentina

Paulo Dybala e Oriana Sabatini in crisi dopo la romantica proposta di matrimonio del calciatore della Roma? I gossip sono iniziati in Argentina dopo una festa con altri giocatori alla quale l'attaccante ha preso parte senza la sua dolce metà. In realtà la relazione sarebbe più solida che mai. Il giornalista Angel de Brito, esperto di cronaca rosa in Sud America, ha assicurato sui social network: "Nessuna crisi tra Dybala e Oriana".