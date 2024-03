Roma, Dybala miglior giocatore di febbraio: ha battuto tre big

Come si legge sul sito della Lega, "la sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A TIM 2023/2024".

De Siervo: "La grande qualità di Dybala"

"Per la seconda volta in stagione Paulo Dybala è stato votato dai tifosi come miglior calciatore del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Nei 5 gol realizzati in tre partite a febbraio si può ammirare tutto il bagaglio tecnico della Joya, fatto di colpi di classe, freddezza, capacità balistiche, tempismo e soprattutto fantasia. Dybala, al secondo anno in giallorosso, sta mostrando le grandi qualità che l’hanno portato sul tetto del mondo con la sua nazionale e che ora stanno spingendo la Roma in piena lotta per le posizioni più alte della classifica".