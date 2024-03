La Roma conta su Dybala e Cristante

ROMA - La Roma è tornata ad allenarsi dopo tre giorni di riposo sotto il diluvio che ha colpito l’intera città. Il menù? Pioggia a secchiate, pallone e contrasti durante una partitella in famiglia. Perché non c’è tempo da perdere. In attesa di alcuni rientri dalle nazionali - da Lukaku fino a Paredes - De Rossi ha avuto i primi feedback importanti in ottica della trasferta di Lecce , partendo dai recuperi di Bove, N’Dicka e Baldanzi, che sono tornati a lavorare con il gruppo dopo aver saltato gli impegni internazionali per leggeri infortuni. In prima fila c’erano comunque Mancini (alla base dopo la chiamata in corsa di Spalletti), El Shaarawy, Karsdorp, Angeliño, Llorente, Svilar e Abraham, sempre più in rampa di lancio. Oltre a vari ragazzini, in primis Pagano, Joao Costa e Pisilli. Durante la partitella si sono messi in mostra Abraham e Angeliño, che ha realizzato un gol con il cucchiaio.

Prevenzione Roma

Oggi il focus si sposterà su Cristante, Dybala, Renato Sanches e Smalling. Ieri, in accordo con lo staff medico e anche per una questione logica, i quattro giocatori hanno svolto un allenamento a parte, tra palestra, fisioterapia e tabelle personalizzate. Il motivo va ricercato principalmente nel fatto che il campo era pesante, zuppo d’acqua. Quindi avrebbe potuto creare degli intoppi. Le situazioni sono diverse, verranno valutate singolarmente giorno dopo giorno, ma De Rossi conta di ritrovare a pieno regime almeno due o tre elementi fin da subito. Quasi sicuramente Cristante, di seguito Dybala, infine anche Renato Sanches (reduce da un affaticamento) e Smalling, che deve smaltire una botta alla caviglia. La sensazione è che probabilmente tutti e quattro saranno convocati per la sfida che andrà in scena a Pasquetta al Via del Mare. Cristante e Dybala sono due pilastri nello scacchiere di DDR, così come Lukaku che con la maglia del Belgio ha dimostrato di essere in forma. L’allenatore conta di averli a bordo.

A rischio Kristensen e Spinazzola

Viaggiano verso il forfait Kristensen e Spinazzola, anche loro lontani dal campo principale. Due armi sulle corsie che sono indietro rispetto agli altri. Stanno meglio, la pausa è servita per avvicinarsi al traguardo fissato in Salento, forse però non basterà. Spinazzola, in particolare, non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato durante il primo tempo di Roma-Sassuolo. L’infortunio al flessore della coscia destra sta portando via più tempo del previsto. Lo stesso discorso vale per Kristensen, fermo da Monza-Roma a causa di una rognosa lesione muscolare alla coscia sinistra. Al momento più no che sì, ma nulla è ancora scritto dato che mancano ancora diversi giorni prima delle scelte definitive.

Attesa Azmoun

In giornata si attende il responso su Azmoun, che si è fatto male mentre giocava con l’Iran una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. I primi esami hanno escluso la lesione, ma confermato che lo stop non dovrebbe essere banale: i controlli ulteriori, quindi, potrebbero certificare lo stiramento al tendine del ginocchio. E’ molto complicato che possa essere convocato per Lecce. Lo stop potrebbe essere di un mese, anche se Azmoun è rimasto nel giro della nazionale iraniana fino all’ultimo, senza però scendere in campo nella sfida di ritorno contro il Turkmenistan.