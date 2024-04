La suocera di Dybala incanta a 59 anni ma ammette: "La vecchiaia è brutta"

A quasi 60 anni, Catherine Fulop, la suocera di Paulo Dybala, fa invidia a tante ragazzine con il suo fisico tonico e il suo fascino magnetico. Eppure l'attrice venezuelana, molto nota in Argentina, ha ammesso che avere la sua età non è sempre facile. "La vecchiaia fa schifo - ha detto la madre di Oriana Sabatini a Infobae - ma non in senso negativo. Nel senso che è davvero un gioco crudele quello che viviamo. Nasciamo, cresciamo e poi ci affezioniamo a persone che invecchiano e muoiono". Nonostante tutto, però, la Fulop sta vivendo "una bella età in cui mi sento sicura anche se si comincia a cambiare e a dire addio a qualcuno".