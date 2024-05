Dybala, triste tango. Ma ha fatto il suo

Anche in una notte dall’odore decadente, un principe ha il dovere di rispettare il protocollo per spegnere la malinconia e il rimpianto. E così Paulo Dybala si è preparato con cura per chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile. Non è di buon umore perché ha perduto la Coppa America alla quale teneva tanto, se non troppo. Non sa ancora dove giocherà tra tre mesi perché la clausola da 12 milioni gli concede il beneficio del dubbio, almeno fino al 30 luglio. Ma a Empoli, dove lo scorso anno piazzò un gol e un assist decisivi per la vittoria, torna a giocare titolare dopo tre settimane e non intende sottoporsi a una figuraccia: De Rossi lo rilancia in una partita inutile per la classifica della Roma ma importante per le tre squadre che lottano per la salvezza, proprio perché vuole onorare la stagione senza sfregiare una media-punti che nella sua gestione varrebbe la Champions senza incastri particolari.