Condizione, clausola e rapporti con Juric: tutta la verità sul giallo Dybala

Il giallo ha il rumore di uno strappo. Ideologico, più che muscolare. «Fastidietto» è la parola utilizzata per motivare la strana esclusione. Paulo Dybala resta fuori, non è convocato per Roma-Bologna. Per la partita che probabilmente concluderà il suo travagliato bimestre, Juric rinuncia al giocatore più importante: «Ha sentito qualcosa in Belgio durante il riscaldamento e anche venerdì all’inizio dell’allenamento a Trigoria. Succede quando in carriera ti capitano tanti infortuni, magari una cicatrice ti trasmette sensazioni negative. Paulo non si è fatto male ma contro il Bologna non ci sarà. Ha un fastidietto, diciamo».