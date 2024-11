Oriana Sabatini: torna a farsi sentire l'ex fidanzato della moglie di Dybala

Prima di innamorarsi di Paulo Dybala, Oriana Sabatini ha avuto una lunga storia d'amore con l'attore e musicista argentino Julian Serrano . I due si sono conosciuti nel 2013 sul set della serie tv Aliados e tra un ciak e l'altro è scoppiata la passione. La loro relazione è durata fino al 2017: a dire basta è stato Julian anche se in Argentina si è parlato a lungo di presunti tradimenti da parte di Serrano. Poi, nel 2018, l'incontro tra Dybala e Oriana. In un'intervista per Pronto, il giovane ha ammesso di aver inviato di recente un messaggio alla sua ex fidanzata.

Oriana Sabatini e il messaggio dell'ex fidanzato

"Non ci vediamo più - ha ammesso Julian Serrano a proposito di Oriana Sabatini - ma le ho mandato un messaggio in occasione del suo matrimonio. Solo perché la relazione non è andata nel migliore dei modi non significa che sia tutto brutto. Conservo bei ricordi e non provo alcun rancore". In Argentina sono molti i fan che non perdono l'occasione per attaccare Serrano a proposito del suo rapporto con la moglie di Dybala ma il diretto interessato ci ha tenuto a rimarcare che tra i due non c'è alcun tipo di risentimento. Dopo un periodo di sofferenza, Oriana è rinata accanto al calciatore della Roma, con il quale è più serena e felice che mai.