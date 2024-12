Oriana Sabatini: "Dopo il matrimonio con Dybala ho imparato che..."

In un'intervista a GaloreMag, Oriana Sabatini ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata. Tra i tanti impossibile non menzionare le chiacchierate nozze con Paulo Dybala , celebrate lo scorso luglio in Argentina, dove sono entrambi molto noti. "Il tuo matrimonio è stato un evento molto pubblicizzato. Come riesci a bilanciare la tua immagine pubblica con la tua vita privata?", ha chiesto l'intervistatore. "Penso che la chiave per bilanciare la vita personale e professionale sia avere un ambiente forte e di supporto, una base sana, genuina e onesta . È importante non circondarsi di "persone di sì", ha risposto Oriana.

Le confidenze di Oriana Sabatini

Per amore di Dybala, Oriana Sabatini ha lasciato il suo Paese e si è trasferita in Italia. Senza mai abbandonare del tutto il suo lavoro di attrice e cantante, ma anche modella e influencer. "Ultimamente, una delle lezioni più preziose che ho abbracciato è quella di essere più genuina e onesta con me stessa e con gli altri, non aver paura di esprimere ciò che penso o sento, - ha detto - anche se significa rischiare l'approvazione di qualcun altro o preoccuparmi di come potrebbe percepirmi. Un'altra lezione importante è stata quella di non essere così dura con me stessa. Siamo tutti insieme in questo viaggio sulle montagne russe, ed è importante affrontarlo con compassione e comprensione, soprattutto verso noi stessi".