Oriana Sabatini ricorda il primo anniversario di matrimonio: la dolce dedica per Dybala

ROMA - Con un post dolcissimo su Instagram, Oriana Sabatini ha voluto ricordare il primo anniversario di matrimonio con Paulo Dybala, celebrato esattamente un anno fa. La cantante e modella argentina ha pubblicato una foto della coppia accompagnata da una dedica che ha emozionato i fan: "365 giorni dalla notte più bella della mia vita, ti amo per quel numero di giorni moltiplicato per un milione” . Un messaggio semplice ma carico di amore, che racconta tutta la complicità e la felicità che unisce i due.

Oriana e la dedica speciale per Dybala

Oriana e Paulo si sono sposati il 20 luglio 2024, in una cerimonia da sogno in Argentina, alla presenza di amici, parenti e volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Da allora, non hanno mai smesso di condividere con i fan scorci della loro vita insieme, sempre all’insegna del sorriso e dell’amore. Un anno dopo, quel "sì" continua a risuonare forte e chiaro, accompagnato da parole che non hanno bisogno di grandi spiegazioni.

La risposta di Dybala

Sempre su Instagram è arrivata la risposta del giocatore della Roma: "U n anno dal nostro anniversario. Un anno da un giorno che sarà indimenticabile per noi. Un anno di migliaia di emozioni, tra lacrime e sorrisi, insieme alle persone che più amiamo e che hanno reso quel giorno speciale. Ti amo". Dopo dodici mesi dal fatidico “sì”, l’amore tra Oriana e Paulo continua a brillare.