Cosa succederà adesso tra Dybala e la Roma: il rinnovo è in stand-by

ROMA - C’è un tempo per decidere e uno per aspettare. Quello delle scelte, per ora, resta rimandato. Dybala immaginava un finale di stagione da protagonista. Voleva conquistarsi il rinnovo sul campo, ora in standby. Era disposto a ridiscutere l’ingaggio, a venire incontro al club pur di continuare a vestire il giallorosso. La missione era semplice quanto ambiziosa: restare a Roma e provare a portare a casa un trofeo. Poi sono arrivati gli infortuni. E con loro quella sensazione di destino capriccioso che spesso accompagna i talenti più delicati.