Cosa succederà adesso tra Dybala e la Roma: il rinnovo è in stand-by
ROMA - C’è un tempo per decidere e uno per aspettare. Quello delle scelte, per ora, resta rimandato. Dybala immaginava un finale di stagione da protagonista. Voleva conquistarsi il rinnovo sul campo, ora in standby. Era disposto a ridiscutere l’ingaggio, a venire incontro al club pur di continuare a vestire il giallorosso. La missione era semplice quanto ambiziosa: restare a Roma e provare a portare a casa un trofeo. Poi sono arrivati gli infortuni. E con loro quella sensazione di destino capriccioso che spesso accompagna i talenti più delicati.
Il rinnovo è congelato
Il risultato è un finale di stagione che assomiglia a un film ad alta tensione: contratto in scadenza a giugno, nessuna firma in programma e tutte le decisioni congelate. Intanto dall’altra parte dell’oceano c’è chi continua a farsi sentire: il Boca Juniors non ha mai nascosto il desiderio di riportarlo in Argentina, dove il richiamo emotivo resta fortissimo. La decisione di Paulo è in standby. E lo è anche quella della Roma, che prima di parlare di contratti vuole capire se la Joya riuscirà ancora a essere decisiva in campo.