Salernitana, i convocati: prima chiamata per Ribery

SALERNO - C'è anche Frank Ribery nella lista delle convocazioni diramate dal tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, al termine della seduta mattutina di rifinitura, in vista della gara di domani contro il Torino. Per il francese prima chiamata in granata. Torna Djuric, out gli infortunati Jaroszynski, Capezzi, Aya e Veseli. Questo l'elenco completo: Portieri: Belec, Fiorillo, Russo; Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Strandberg; Centrocampisti: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Ribery, Simy, Vergani.