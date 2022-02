Salernitana, Djuric fa sperare e sognare i granata: rinnovo in arrivo

SALERNO – Il bosniaco che per qualche minuto ha fatto sognare Salerno contro il Milan, avrà il suo rinnovo di contratto. Tutto vero, Milan Djuric, ha il suo accordo col club in scadenza e da tempo, vedi pure le vicende societarie che si sono susseguite, non c'è mai stato tempo per discutere di rinnovo, ma certament si farà. L’attaccante arrivò nel 2018 dal Bristol City, la Salernitana lo pagò 800mila euro. Da allora è sempre stato decisivo: nei play out col Venezia di tre anni fa, nella stagione di Ventura con 14 gol, nella promozione in A dello scorso anno. Ed oggi è il simbolo di una squadra che vuole a tutti costi la salvezza. Di certo come ribadito anche dal ds Sabatini e dal presidente Iervolino, non è la prestazione contro il Milan che ha fatto cambiare idea, ma il fatto di avere in rosa un professionista, un ragazzo generoso e molto legato all'ambiente salernitano e alla tifoseria. Insomma un patrimonio da non perdere. A breve quindi, ci saranno i primi contatti: il rinnovo è in arrivo.