SALERNO - La Salernitana, in mattinata ha ripreso ad allenarsi allo stadio Arechi. Gli uomini di mister Nicola hanno dapprima svolto una fase di attivazione fisica, seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata successivamente, sono stati impegnati con un lavoro tattico di reparto, prima di concludere la seduta con esercitazioni su tiri in porta. Lavoro specificio per i vari Mamadou Coulibaly, Radovanovic, Ruggeri, Strandberg e Schiavone. Domani è prevista una sessione mattutina.