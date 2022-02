Nicola: "La Salernitana è viva: è mancato l'ultimo passaggio"

SALERNO - "Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha intrapreso un nuovo percorso ed è una squadra viva. Ci è mancato il passaggio finale per cui non siamo riusciti a trasformare la grande mole di gioco prodotta". Lo ha dichiarato il tecnico della Salernitana Davide Nicola dopo la gara con il Bologna: "Ci abbiamo provato fino alla fine dimostrando di avere l’atteggiamento giusto ma nel finale il Bologna si è chiuso bene. La squadra sta dimostrando coraggio ed è il modo migliore per rappresentare la nostra gente. Questa è l’unica strada per cercare di raggiungere qualcosa di davvero difficile. I ragazzi devono pensare solo a lavorare come stanno facendo. Questa rincorsa è stimolante a livello psicologico, non dobbiamo avvertire il peso della rimonta ma avere il gusto di volerci provare. Dobbiamo generare la voglia di migliorare ancora di più perché la squadra ha ampi margini di miglioramento. Gli errori li accetto perché il nostro modo di giocare prevede dei rischi. Una delle cose che mi ha colpito di più da quando sono arrivato è la grande maturità del nostro pubblico, il loro sostegno ci inorgoglisce e ci dà ancora più forza”, ha concluso.