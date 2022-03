Salernitana, Nicola: "Non è tutto da buttare. Ho visto la giusta mentalità"

MILANO - Al termine della sfida di San Siro persa 5-0 contro l'Inter, il tecnico della Salernitana Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Sapevamo della forza dell’Inter, ma siamo venuti a San Siro per giocare la nostra partita, aggredendoli alti e accettando i duelli individuali. Fino al primo gol abbiamo avuto delle buone iniziative per andare in vantaggio. I gol dell’Inter sono arrivati in fotocopia, su letture che potevano essere sicuramente migliori. Sto provando a costruire una mentalità per vincere. Non vedo alternative al giocare su qualsiasi campo. I ragazzi hanno dato tutto, forse siamo stati meno brillanti negli uno contro uno. Questa è la strada e non cambio entusiasmo e voglia di migliorare. Il secondo gol è arrivato allo scadere del primo tempo e ci ha scoraggiato. Siamo partiti bene nella ripresa, loro hanno trovato altri gol e poi siamo calati. Ma non cambia nulla, io conoscevo la situazione quando ho accettato. Se abbiamo giocato bene in casa è grazie a questa mentalità. Non è tutto da buttare, mi dispiace per i tifosi che stasera erano in tanti. Ora pensiamo alla prossima. Accetto anche sconfitte nette, ma non abbiamo perso dignità, anzi la acquisiremo insieme alla consapevolezza”.