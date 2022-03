Salernitana, Nicola prepara la Juve: Mikael, distorsione alla caviglia

SALERNO - Salernitana al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Juventus. In mattinata, al centro “Mary Rosy” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza in palestra. I granata hanno svolto quindi partite a tema prima di concludere l’allenamento con partite a pressione. Ederson, Mikael (lieve distorsione alla caviglia sinistra) e Strandberg hanno svolto un lavoro atletico specifico. Veseli si è sottoposto a seduta fisioterapica. Il programa di domani prevede una seduta mattutina, alle 11.