Salernitana, 20 punti per la salvezza

SALERNO - Negli ultimi undici campionati, la quota salvezza in serie A è sempre stata sotto i 40 punti. La soglia minima per restare in massima serie è stata di 35,6 punti. La quota salvezza più bassa di questo periodo si è registrata nelle stagioni 2012-13 e 2013-14 quando sarebbero bastati 33 punti. Quella più alta nei campionati 2015-16 e 2018-19 con 39 punti. L’anno scorso il Torino (di Nicola) e il Cagliari si salvarono con 37 punti, ma ne sarebbero bastati 34 dal momento che il Benevento retrocesse con 33 punti. Se, dunque, la media è di 35-36 punti, la Salernitana può ancora farcela. Chiaramente servirà una drastica inversione di rotta: la squadra di Nicola dovrebbe ottenere 19-20 punti in dieci gare, viaggiando, dunque, a una media di due punti a partita. Tuttavia c'è un precedente che fa sperare ed è quello del Crotone di cinque anni fa. Allo stesso punto della stagione aveva un punto in più (17) di quelli della Salernitana, che quasi certamente dovrà recuperare le partite contro Udinese e Venezia e si salvò con 34: sono esattamente i 20 punti di cui ha bisogno la squadra di Nicola.