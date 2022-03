Salernitana, plebiscito per Djuric

SALERNO - Milan Djuric è in attesa di rinnovo: il suo attaccamento alla maglia, più che i gol (non è mai stato un bomber) ha fatto dell'attaccante un beniamino della tifoseria. E più volte sia Iervolino sia Sabatini hanno ribadito di essere pronti a fare una proposta al bosniaco il cui contratto è in scadenza. Si pensa a un biennale per opzione per un'ulteriore stagione e bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Le parti però devono ancora mettere nero su bianco e l'attaccante attende una chiamata. Ma la società sempre intenzionata a costruire attorno a Djuric il gruppo del futuro, che sia in Serie A o in Serie B, ma è certo che per la Salernitana il bosniaco sia un punto fermo come, viceversa, l'attaccante consideri una priorità il club granata.