Nicola: "Salernitana, serve equilibrio. Col Torino sfida durissima"

SALERNO - Viglia di Salernitana-Torino , sfida importantissima per i campani di Davide Nicola , che ha parlato nella conseuta conferenza pre-partita. Di seguito le sue parole: " La Salernitana vuole sempre vincere, produrre gioco e ottenere il massimo . Non esistono scorciatoie. La sosta è servita per ricaricarci e prepararci nel migliore dei modi, anche se abbiamo avuto qualche problemino con i nazionali che sono rientrati. Questo non vale solo per Salernitana-Torino, ma anche per le gare che verranno".

Serve equilibrio

"Le gare -continua Nicola- non si vincono applicandosi in una sola fase, occorre equilibrio. Noi vogliamo produrre gioco, per farlo occorre mettere in campo coraggio. Per esprimere la mia idea di gioco qualche rischio lo puoi correre, certe volte abbiamo pagato dazio, ottenendo meno rispetto alle prestazioni. Ora è assolutamente fondamentale avere sempre questo equilibrio: produrre tanto per concedere poco. Ora tutto deve essere chiaro, compresi i movimenti con e senza palla. Abbiamo incontrato squadre fortissime, eppure ho visto una Salernitana competitiva. Ribery? Non è ancora al top, ma ci arriverà nel giro di una settimana. L'ho visto in crescita".

Torino? Tostissimo

"Il Torino è squadra tostissima, stimo molto Juric, quindi dovremo farci trovare pronti. Le prossime partite saranno determinanti e sarebbe bello conquistare la vittoria dopo tante buone prestazioni. Io non mi soffermo sulle percentuali, a noi non serve fare questo tipo di discorso. Occorre consapevolezza, da domani in poi la posta in palio è pesante e tocca a noi generare entusiasmo e prospettive modificando la nostra classifica. Conosco il Torino è ritengo sia l'avversario più tosto tra quelli incontrati fino a questo momento: dobbiamo calarci subito nella mentalità del match, altrimenti facciamo fatica".

Compelanno di Iervolino? Regalo a prescindere, è una grande persona

"Per la persona che è il presidente, gli farei un regalo a prescindere. Certamente, la vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta. Lo merita".