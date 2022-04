Salernitana, Nicola: "Resettare subito la partita di Genova. Dobbiamo dimostrare i miglioramenti"

SALERNO - Alla vigilia del recupero della diciannovesima giornata di Serie A contro l' Udinese , Davide Nicola , tecnico della Salernitana è intervenuto in conferenza stampa. “Domani sarà la seconda gara in una settimana, dobbiamo andare a giocare con la voglia di sempre e continuare a dimostrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo l’ Udinese che è sesta in classifica nelle ultime otto gare, è una squadra fisica che gioca bene ed aggredisce l’avversario. Dovremo riconoscere i loro punti di forza ed esprimere al meglio il nostro gioco cercando di essere ordinati, aggressivi e concentrati dall’inizio alla fine. Dobbiamo avere la gioia di andare a fare una grande prestazione per continuare il nostro sogno”.

Resettare la vittoria di Genova

“La squadra ha sempre dimostrato convinzione in quello che sta facendo, sono contento per la vittoria contro la Sampdoria ma non basta”, ha contiuato il tecnico. “Fa piacere per la gente, per la società e per i ragazzi che la meritavano da tempo ma la nostra grande forza deve essere quella di resettare subito per essere concentrati sulla prossima gara e ripartire immediatamente. Questa settimana il calendario ci mette davanti tre autentiche prove di forza ma grazie alla metodologia di lavoro impostata e al lavoro dello staff sono sicuro che i ragazzi siano in grado disputare al meglio questi impegni ravvicinati”.