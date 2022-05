Salernitana, Nicola: "Vogliamo salvarci il prima possibile"

Come il suo Crotone

"Rispetto a Crotone è un'avventura diversa. Bisogna sempre mantenere il controllo emotivo, ma utilizzare anche le emozioni per dare valore al lavoro tecnico-tattico. Non era assolutamente facile guidare una squadra del genere, che ha delle qualità. Dobbiamo pensare alla prossima".

Rapporto speciale con la squadra

"Con la squadra ci capiamo, oltre che sul campo anche fuori, c'è un ottimo rapporto. Così è tutto più semplice. Io sono da una parte dispiaciuto per il gol preso all'ultimo, dall'altra contento perché questa settimana è stata tosta e in due scontri diretti abbiamo fatto quattro punti. Dobbiamo continuare a credere in ciò che stiamo facendo. I ragazzi erano giustamente amareggiati per aver preso gol a un minuto dalla fine. Questi ragazzi hanno un'anima e un cuore incredibili, a volte mi tocca riportarli nella realtà. Sono la dimostrazione che tutto è possibile. Stiamo costruendo questa salvezza da mesi e la vogliamo con tutti noi stessi".