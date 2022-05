Pagelle Salernitana: Sepe show, generosità Djuric

Ecco le pagelle granata: i voti di tutti i protagonisti della partita pareggiata 1-1 in casa dell'Empoli .

Nicola (all.) 6,5

La cambia ripetutamente, lambisce la salvezza, gli toccherà soffrire ancora: ma ci è abituato.

Sepe 7

Su Bandinelli e poi su Bajrami (15’) per restare vivi.

Gyomber 6

Stavolta va in sofferenza e però si arrangia come può, come sa.

Radovanovic 6

Maluccio nei tre, e Cutrone, gli parte alle spalle, poi porta centimetri ed esperienza in mezzo al campo, ed allunga il pallone a Bonazzoli.

Fazio 6

Sta ovunque, anche in attacco, e però ogni tanto si lascia andare, aprendo voragini.

Mazzocchi 6

Alle sue percussioni manca sempre la precisione per chiuderla.

M. Coulibaly (35’ st) 6

In un battito di ciglia si prende il rigore.

Ederson 5,5

Il caldo lo soffoca, il giallo gli toglie l’Udinese: e questo diventa un peso. Un po’ interno, un po’ play, ma un po’ di Ederson.

L. Coulibaly 5

Da regista va in sofferenza e il cambio serve per ridisegnarsi.

Ruggeri (1’ st) 6

Terzo difensivo, nella rivoluzione di Nicola e in un campo che diventa lungo per lui.

Obi 6

Eppure sta bene, non indietreggia, anzi, e osa per allargare il palleggio.

Zortea (17’ st) 6

Ci mette la faccia, per quel che serve.

Kastanos 5,5

Troppo caos, nel quale si smarrisce come se fosse in un labirinto.

Bonazzoli (8’ st) 7

Sta per metterla dentro e ci pensa Vicario. Ma la rovesciata è un poster incantevole.

Verdi 5,5

Inizio intrigante, su palle inattive, poi tante pause.

Perotti (35’ st) 5

Il rigore è l’episodio che lo trascina alle lacrime. Lui, proprio lui, che ne aveva sbagliati solo 2 su 21 in serie A.

Djuric 6,5

E’ un esempio di generosità e non solo: fa reparto da solo, a uno del genere non si rinuncia.