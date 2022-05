Nicola, arriva la firma biennale con la Salernitana

SALERNO- Davide Nicola e la Salernitana proseguiranno insieme. L’accordo è biennale, l’ufficialità ci sarà oggi. Il tecnico piemontese ha avuto vari colloqui telefonici in serata col presidente Iervolino, che ha poi deciso per un contratto di due anni. "È stata un’annata travagliata e c’è profonda soddisfazione. Sarebbe davvero bello se si riuscisse a consolidare la categoria con questo team. Walter Sabatini? Ha una passione fuori dal comune, è semplice e complesso allo stesso tempo. Per me è stato, anzi è un onore lavorare con lui". Ora la Salernitana può concentrarsi sul mercato: Ederson e Bohinen sono i calciatori più richiesti.Il brasiliano oggi vale cinque volte di più. Prima il Psg, poi Inter, Roma e Atalanta hanno messo gli occhi sull’ex centrocampista del Fortaleza. Il norvegese è in prestito dal CSKA Mosca con obbligo di riscatto, ora è di proprietà della Salernitana, che dovrà versare alla società russa 3 milioni e mezzo. Col Torino è stata avviata una trattativa per cercare di riportare Simone Verdi a Salerno, stavolta a titolo definitivo. Piace il trequartista Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli. Si sta cercando di trovare l’intesa anche con Milan Djuric, a cui è stato proposto un biennale con opzione. Da valutare anche l’eventuale riscatto per Federico Bonazzoli, fissato con la Sampdoria a tre milioni. L’obbligo di riscatto scatta per Sepe e Mikael.